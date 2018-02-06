​App Store объяснил исчезновения Telegram из магазина приложений

Старший вице-президент Apple по маркетингу Филипп Шиллер рассказал, что Telegram был временно удален из магазина приложений App Store в связи информацией о распространении через мессенджер детской порнографии, сообщают «Ведомости» со ссылкой на издание 9to5Mac.

«Telegram был удален из App Store, поскольку команда магазина была предупреждена о нелегальном контенте, в частности, детской порнографии», – заявил Шиллер.