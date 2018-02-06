​КЦ «Порт» приглашает сургутян на встречу с парой, совершившей кругосветное путешествие автостопом

Культурный центр «Порт» приглашает жителей Сургута, а также гостей города на встречу с Джоном и Евой Махони «Кругосветка». На мероприятии у всех пришедших будет возможность пообщаться с известной парой и задать им вопросы.

За 2 года пути они посетили 33 страны на 5 континентах, сняли более 200 видео с разных уголков земного шара, провели 11 ночей в палатке, 27 ночей в машине, 33 ночи в гостиницах (22 из них бесплатно), 2 ночи в фурах и 181 раз их безвозмездно приютили местные жители. Сейчас их путешествие подходит к концу, и они возвращаются в Москву через города нашей необъятной Родины.

Мероприятие пройдет 12 февраля в 19:00.