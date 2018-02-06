​Два жителя Сургутского района оштрафованы за распространение экстремистских материалов

В результате мониторинга интернет-ресурсов сотрудники полиции по Сургутскому району в прошлом году выявили шесть случаев размещения материалов, запрещенных к распространению на территории РФ.

Так, в декабре житель Солнечного 1989 года рождения в социальной сети разместил аудиозапись, которая внесена в федеральный список экстремистских материалов, запрещенных к распространению, хранению и производству.

А житель города Лянтора, мужчина 1986 года рождения, на своей странице в социальной сети разместил пять аудиозаписей, которые также запрещены к распространению, хранению и производству.

За распространение экстремистских материалов обоим правонарушителям назначено наказание в виде штрафа в размере 1 000 рублей.