​Вышедшим на пенсию в прошлом году, необходимо до 1 апреля подать заявление об использовании налоговой льготы

Налоговая служба Сургута сообщает, что если в прошлом году у гражданина впервые возникло право на налоговую льготу в отношении налогооблагаемого недвижимого имущества или транспортного средства, то он может заявить об этом в любой налоговый орган. Инспекция рекомендует сделать это до 1 апреля текущего года для учета льготы при исчислении имущественных налогов до направления налоговых уведомлений за прошлый год.

Направить заявление об использовании налоговой льготы можно любым удобным способом: через «Личный кабинет налогоплательщика для физических лиц» на сайте: nalog.ru или gosuslugi.ru; почтовым сообщением или обратившись лично в налоговую инспекцию.