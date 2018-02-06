Кому предлагают самый высокий заработок в Югре?

Служба исследований сайта по поиску работы и персонала HeadHunter составила рейтинг самых высокооплачиваемых вакансий на hh.ru в Югре.

В январе самыми высокооплачиваемыми стали предложения для начальника службы по работе с заказчиками с вознаграждением от 180 000 руб. и для регионального управляющего с вознаграждением от 130 000 руб.

В топ-5 также вошли Директор центра ипотечного кредитования – 100 000 рублей, Программист 1С 100 000 рублей, Управляющий магазинами – 80 000 рублей.