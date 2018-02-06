​Торги на американском фондовом рынке закрылись крупнейшим падением

Американские биржевые индексы показали максимальное падение за шесть с половиной лет, сообщает «Meduza».

5 февраля торги закрылись крупнейшим падением с лета 2011 года. Индекс Dow Jones потерял 4,6 процента, S&P 500 — 4,1 процента, а Nasdaq — 3,8 процента.

В течение торговой сессии Dow Jones опускался до отметки -1597 пунктов относительно цены открытия. Это стало самым крупным падением в абсолютном выражении за всю историю торгов.

В качестве возможных причин называют разгон инфляции из-за предыдущего длительного роста на рынках.