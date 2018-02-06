​Ни один из кандидатов не выпал из президентской гонки из-за недействительных подписных листов

Глава Центризбиркома Элла Памфилова заявила, что Центризбирком 8 февраля зарегистрирует кандидатами в президенты РФ Ксению Собчак ("Гражданская инициатива") и Максима Сурайкина ("Коммунисты России"), сообщает «Интефракс».
В результате проверки подписных листов у них были отбракованы 1,33 и 3,72 процента подписей соответственно.
Ранее портал siapress.ruсообщал, что ЦИК завершил проверку в отношении Владимира Путина, Григория Явлинского, Бориса Титова и Сергея Бабурина.
Как поставить зубные импланты и не пожалеть об этом // стоматолог Андрей Ушаков, 9 февраля в 13.00