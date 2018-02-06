​Ни один из кандидатов не выпал из президентской гонки из-за недействительных подписных листов

Лия Шарова: «Это наш общий мамский портрет – страус головой в песке»

Таких ситуаций будет еще миллион, и на все одна реакция: Кошмар! Кто виноват? Надо было принять меры заранее. Зачитать ребенку о ЧП и добавить: «Все понял? Никуда не ходи!»