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​Российские спортсмены требуют отмены решения МОК, отказавшегося пригласить их на зимние Игры

32 российских спортсмена подали срочные апелляции в Спортивный арбитражный суд, сообщает «Meduza».

У всех одно требование – отменить решение Международного олимпийского комитета, отказавшегося пригласить их на зимние Игры в Пхенчхане.

Полный список спортсменов, оспоривших решение МОК: Виктор Ан, Владимир Григорьев, Антон Шипулин, Евгений Гараничев, Руслан Мурашов, Екатерина Шихова, Сергей Устюгов, Ксения Столбова, Екатерина Юрлова-Перхт, Максим Цветков, Ирина Услугина, Юлия Шокшуева, Дарья Виролайнен, Дмитрий Попов, Роман Кошелев, Михаил Науменков, Алексей Берегласов, Валерий Никушкин, Антон Белов, Сергей Плотников, Евгения Захарова, Руслан Захаров, Анна Юракова, Алексей Есин, Юлия Скокова, Елизавета Казелина, Сергея Грязцов, Иван Букин, Денис Арапетян, Артем Козлов, Глеб Ретивых и Алексей Волков.

Ожидается, что слушания пройдут в специальном филиале арбитража в Пхенчхане 7 февраля.

Напомним, что Олимпийские игры – 2018 пройдут в Пхенчхане с 9 по 25 февраля.


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Сегодня в 12:32, просмотров: 69, комментариев: 0


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