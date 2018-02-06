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​Суд вынес приговоры фигурантам дела о страшной аварии под Ханты-Мансийском

Оглашен приговор фигурантам уголовного дела об аварии в ХМАО с гибелью 12 человек, из которых 10 детей, сообщает "РБК Тюмень".

Дело рассматривал Ханты-Мансийский районный суд. На скамье подсудимых оказались директор спортшколы «Сибиряк», где занимались дети, Ирина Тарасова, водитель автобуса Марат Зайнуллин и представитель владельца транспортного средства Александр Сидорук, а также водитель грузовика Volvo Раиль Саитханов.

Водитель грузовика Саитханов получил 6 лет 9 месяцев колонии (взят под стражу в зале суда), водителю автобуса с детьми Зайнуллину — 1,5 года колонии (год в СИЗО зачли), ИП Сидоруку, владельцу автобуса — 1 год 3 месяца колонии, директору спортшколы Ирине Тарасовой — 11 месяцев принудительных работ (зачли домашний арест).

Все осужденные к срокам будут отбывать в колонии общего режима. Саитханов признан единственным виновником ДТП. Остальным переквалифицировали статьи.

«Но этот приговор не является точкой в установлении всех обстоятельств гибели юных спортсменов. СКР продолжает расследование в отношении исполняющего обязанности председателя комитета физической культуры и спорта администрации города Нефтеюганска Александра Комарницкого. Завершено расследование по делу в отношении двоих сотрудников ГИБДД Башкирии. Бывшему начальнику отделения по исполнению административного законодательства Никите Дергунову и инспектору Надежде Степановой предъявлено обвинение в халатности (ч. 3 ст. 293 УК РФ). Материалы этого уголовного дела уже направлены для решения вопроса об утверждении обвинительного заключения», — сообщила официальный представитель СК РФ Светлана Петренко.


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Сегодня в 12:13, просмотров: 106, комментариев: 0


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