В пятницу, 9 февраля, с 11.00 до 12.00 на «прямой телефонной линии» с горожанами будет дежурить директор департамента городского хозяйства администрации Сургута Богач Роман Алексеевич. Дозвонившись по номеру: 28-62-62, можно пожаловаться на некачественно оказываемые коммунальные услуги, задать вопросы по благоустройству города, расписанию движения общественного транспорта, уборке снега и т.п.
Пожаловаться на коммуналку и кучи во дворах можно по телефону
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Сегодня в 11:54, просмотров: 111, комментариев: 0
Как поставить зубные импланты и не пожалеть об этом // стоматолог Андрей Ушаков, 9 февраля в 13.00