Россияне смогут снимать деньги с карт на кассах магазинов

Банки и платежные системы тестирую новую технологию, которая позволит россиянам снимать наличные с карты прямо на кассах магазинов, сообщают "Ведомости".

Когда клиент будет расплачиваться за товар, он сможет запросить у кассира необходимую сумму наличных. После ввода пин-кода, банк, выпустивший карту, должен будет одобрить покупку и выдачу наличных. При этом отмечается, что запрашиваемая сумма наличных будет ограниченной.

Новую технологию протестировал сбербанк. Если он запустит свой сервис, то им смогут воспользоваться только держатели его карт, причем только в тех магазинах, которые обслуживает сам Сбербанк, – в таком случае банк может самостоятельно обработать транзакцию, не отправляя ее в платежную систему и, следовательно, не завися от нее.

Возможность внедрения в России этой технологии изучает и платежная система Mastercard, рассказывают три участника платежного рынка и подтверждает представитель системы. Mastercard проводила тесты с несколькими банками, среди которых ВТБ и «Русский стандарт», указывают два банкира.