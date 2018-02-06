​Надежда Коноплина приняла участие в Первом профессорском форуме в Москве

1 февраля в Москве на базе Российского университета дружбы народов состоялось уникальное для отечественного высшего образования событие - Первый профессорский форум. Инициатором его проведения стала общественная организация Российское профессорское собрание, куда входит более 3000 профессоров, составляющих научную и научно-педагогическую элиту страны. Не остался в стороне от этого грандиозного события и Сургутский государственный педагогический университет. Единственный педагогический вуз Югры представляли ректор, доктор педагогических наук, профессор Надежда КОНОПЛИНА и заведующий кафедрой теории и методики физического воспитания, доктор педагогических наук, профессор Николай СИНЯВСКИЙ.

Площадка для диалога

Форум стал площадкой для диалога между научно-преподавательским сообществом, органами власти и общественными объединениями и, по мнению Надежды Коноплиной, прошел достаточно продуктивно. Ведь основная задача мероприятия - общение на профессиональной основе профессоров, руководителей ведущих университетов, научных коллективов, ведущих представителей научно-педагогических сообществ была реализована в полной мере.

Вузовская наука получит дополнительное финансирование

Кроме того, министерством образования на форуме были презентованы давно ожидаемые в преподавательском сообществе шаги навстречу повышению уровня финансового обеспечения отечественной вузовской науки. Так, заместитель министра образования и науки Григорий Трубников сообщил, что МОиН и РФФИ введут несколько линеек грантов. Средства этих грантов пойдут на создание новых лабораторий в вузах, поддержку академической мобильности, открытие новых позиций для ученых. Речь идёт о порядка 200 позиций для ведущих учёных и еще 100 позиций для руководителей научных школ, тематик, проектов, а также для молодых ученых до 39 лет. По словам Григория Трубникова, расходы на науку будут увеличены до 2 процентов ВВП к 2025 году.

Статус и экспертиза

На форуме также обсуждалось, каким должен быть статус профессора – университетским или общегосударственным, как вузам взаимодействовать с производственной сферой. Одной из важных тем форума, как отметил Николай Синявский, стал вопрос о необходимости участия профессорского сообщества в экспертизе и анализе нормативно-правовых актов, которые принимает Минобрнауки, в том числе федеральных государственных образовательных стандартов. В целом же, резюмируя итоги Первого профессорского форума, его участники выразили надежду, что совместными усилиями членов профессорского сообщества удастся найти пути решения проблем, стоящих перед российским образованием и наукой.