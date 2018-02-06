​Цена на биткойн активно падает. Стоимость криптовалюты потеряла ещё 19 процентов

Накануне, 5 февраля, курс криптовалюты биткойн потерял около 19 процентов, сообщают «Ведомости» со ссылкой на Coindesk.

Таким образом, криптовалюта по данным на 5.20 мск 6 февраля стоила $6441,88.

Издание отмечает, что криптовалюта дешевеет на фоне негативных новостей. 2 февраля крупнейшие банки США, такие как JPMorgan Chase, Bank of America и Citigroup, приняли решение о запрете на покупку биткойнов и других криптовалют с помощью кредитных карт.