​Возле школы в Сургуте мусоровоз насмерть сбил школьника

Сегодня около 07:30, на улице Энергетиков, в районе школы №18, водитель 1966 г.р., управляя автомобилем «КамАЗ», допустил наезд на несовершеннолетнего пешехода, сообщает УГИБДД УМВД России по ХМАО-Югре. В результате ДТП мальчик 2009 г.р. от полученных травм скончался на месте происшествия. В настоящее время на месте ДТП работают сотрудники полиции, устанавливаются причины и обстоятельства произошедшего.

Стоит отметить, что пять лет назад, осенью 2013 года, в поселке Белый Яр Сургутского района произошло аналогичное ДТП с участием мусоровоза и малолетнего пешехода. Тогда неподалеку от школы под колесами мусоровоза погиб ученик третьего класса. Водитель автомобиля «КамАЗ» (с тридцатилетним стажем), выезжая из двора, не заметил выскочивших на дорогу школьников. Мальчик скончался в карете скорой помощи по дороге в медучреждение.

В сводке дорожно-транспортных происшествий по всей стране то и дело фиксируются случаи с наездом автомобилей «КамАЗ» на детей или старушек. Так, в 2016 году в Уфе «КамАЗ» наехал на 10-летнего ребенка. По всей видимости, причина тому могут быть слепые зоны. Причем, чаще всего наезд происходит при сдаче мусоровоза назад.