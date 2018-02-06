​Ханты-Мансийский НПФ выбрал для проверки своей работы одну из крупнейших аудиторских компаний

Ханты-Мансийский НПФ заключил договор на проведение аудиторской проверки с компанией Deloitte.

Эта компания входит в так называемую «Большую четвёрку» - это самые авторитетные аудиторские компании мира. Компанию Deloitte Touche Tohmatsu Limited журнал Fortune включил в рейтинг 100 самых выдающихся компаний мира.

Аудиторская компания Deloitte уже не первый раз будет проводить аудит финансовой отчетности Ханты-Мансийского НПФ и его дочерних предприятий. По итогам предыдущей проверки аудиторы отметили, что консолидированная отчетность Ханты-Мансийского НПФ достоверно отражает финансовое положение фонда, а также его финансовые результаты и движение денежных средств за отчетный год в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности (МСФО). Вся отчётность Ханты-Мансийского НПФ размещена на официальном сайте.

Приглашать для аудита крупнейшие мировые компании – это принципиальная позиция руководства Ханты-Мансийского НПФ. «Мы уверены в своей отчётности, именно поэтому мы перешли на Международные стандарты финансовой отчетности (МСФО) еще до того, как это стало обязательным для всех фондов. Мы знаем, что такую отчетность невозможно исказить», - отметил президент АО «Ханты-Мансийский НПФ» Алексей Охлопков.

По итогам 2016 года, только 4 НПФ из 20 крупнейших привлекали к аудиту компании «Большой четверки», чаще НПФ приглашают для проверки своей отчётности российских аудиторов.