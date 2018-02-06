Женская БК «Университет-Югра» заканчивает регулярный чемпионат Студенческой Суперлиги на первом месте

В Сургутском спорткомплексе «Дружба» прошел шестой тур Студенческой Суперлиги по баскетболу. Женская команда «Университет-Югра» одержала три победы в трех матчах, обыграв две команды из Перми и одну из Тюмени.

Лидерами тура стали: Наталья Носова – 21 очко, 7 подборов, 4 перехвата, Анастасия Новоселова — 17 очков, Кристина Амелина – 8 передач, 5 перехватов.

Таким образом, команда заработала 6 очков и заканчивает регулярный чемпионат Студенческой Суперлиги на первом месте Восточного дивизиона.

Сейчас девушки готовится к поездке в Чебоксары, где пройдет финал студенческой Суперлиги.