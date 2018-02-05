​Лыжники, оправданные CAS, намерены оспорить решение МОК

Российские лыжники, не получившие приглашения на Олимпийские игры-от Международного олимпийского комитета (МОК), несмотря на удовлетворение их апелляций в Спортивном арбитражном суде (CAS), оспорят это решение в течение двух дней, сообщает «ТАСС» со ссылкой на заявление президента Федерации лыжных гонок России Елены Вяльбе.

«Мы готовы дальше бороться за свою честь, – заявилна она. – Сегодня вечером, максимум завтра утром мы будем знать, в какой суд идем. Решение будут принимать адвокаты, а не я».

Она отметила, что разбирательства по делам частично оправданных лыжниц Юлии Ивановой, Юлии Чекалевой и Анастасии Доценко продолжатся. «Из 11 спортсменов восемь оправданы и трое оправданы частично, – сказала Вяльбе. – Делами тех, кого оправдали частично, займемся позже. Сейчас есть более горячие дела, которыми надо заниматься, иначе время улетит».