Закон о криптовалютах может быть принят в мае

Нижняя палата парламента может принять закон, регламентирующий понятие "криптовалюты", сообщает «ТАСС» со ссылкой на заявления главы комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолия Аксакова.

«Материалы уже опубликованы, два законопроекта уже есть. Есть и разные позиции: ЦБ и Минфина. Я предлагаю на площадке Госдумы как раз и найти компромиссные варианты, чтобы как можно быстрее соответствующие законопроекты внести и, скажем, в первом квартале, крайний срок - в мае, принять его, чтобы выполнить поручение президента», – сказал Аксаков, говоря о законодательном регулировании криптовалют.