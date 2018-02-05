​Югорчанина, пропавшего в ноябре прошлого года под Курганом, нашли в монастыре

Полицейские Курганской области обнаружили сургутянина, который с ноября прошлого года числился в розыске.

Напомним, в ноябре курганец заметил в поле возле дороги Курган – Тюмень брошенный автомобиль. Он сообщил о своей находке в полицию. Стражи правопорядка нашли ключи от машины и натолкнулись на следы, ведущие в лес, но самого водителя так и не отыскали.

Сейчас мужчину нашли — он потерял память и все это время жил в Чимеевском Свято-Казанском мужском монастыре.

Родственников уже оповестили о том, что пропавший жив. Обстоятельства произошедшего устанавливаются.