​В недобрые руки: житель Ноябрьска кормит котятами своего питона

Ямальцы сегодня распространяют в соцсетях новость о вопиющем случае живодёрства. Они утверждают, что мужчина берет к себе котят по объявлениям и кормит ими своего питомца. Кроме того, заводчик питона якобы хвастался своими действиями и насмехался над людьми, которые отдают ему котят «в добрые руки». Стоит отметить, что среди сотни комментариев есть и те, кто считают такой способ регулирование численности кошек вполне приемлемым. «Хищнику тоже надо кушать, а котят много, почему бы не довериться природе?» - пишут они. Ответы на такие предложения полны эмоций, но среди них есть и разумные призывы вовремя стерилизовать своих животных, чтобы не отдавать их потомства сомнительным хозяевам. А также предложения заводчику змеи устраивать охоту на грызунов в канализации.