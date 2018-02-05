23 декабря 2017 года около 8-30 часов в районе остановки «Теннисный корт» по ул.Быстринской произошел конфликт между мужчинами, в ходе которого одному из участников было нанесено ножевое ранение. УМВД России по Сургуту просит очевидцев данного происшествия обратиться по телефонам 76-15-71, 76-13-95, 102. Конфиденциальность гарантируется.
Полицейские разыскивают очевидцев поножовщины на Быстринской
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