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​С этого года страховые взносы для ИП, не производящих выплаты физлицам, установлены в твердой сумме

На обязательное пенсионное страхование величина фиксированных взносов для ИП, чей доход не превысил 300 тысяч рублей, составит 26 545 руб. ИП, чей годовой доход превышает 300 тысяч рублей, помимо этой фиксированной суммы, уплачивают дополнительные взносы в размере 1 % от суммы превышения. При этом общая сумма взносов за расчетный период не может быть больше 8-кратной величины фиксированных взносов.

На обязательное медицинское страхование для таких предпринимателей фиксированные взносы на 2018 год установлены в сумме 5840 руб.

Кроме того, изменились сроки уплаты страховых взносов такими плательщиками. Как известно, для ИП, адвокатов, медиаторов, нотариусов, занимающихся частной практикой, арбитражных управляющих, оценщиков, патентных поверенных и иных лиц, занимающихся частной практикой, ранее было установлено два срока уплаты страховых взносов за расчетный период: до 31 декабря текущего календарного года (фиксированные взносы исходя из МРОТ) и не позднее 1 апреля года, следующего за истекшим расчетным периодом (с суммы дохода плательщика, превышающей 300 000 руб. за расчетный период).

Теперь в пункт 2 статьи 432 НК РФ внесены изменения: второй срок уплаты страховых взносов перенесен на более позднюю дату — начиная с 2017 года, ИП и иные самозанятые лица, должны уплачивать страховые взносы, исчисленные с суммы дохода такого плательщика, превышающей 300 тысяч рублей за расчетный период, не позднее 1 июля года, следующего за истекшим расчетным периодом.


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Сегодня в 17:26, просмотров: 122, комментариев: 0


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