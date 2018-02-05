​В Сургуте пройдет выставка, посвящённая 120-летию со дня рождения педагога-новатора, Аркадия Знаменского

В структурном подразделении Сургутского краеведческого музея «Купеческая усадьба. Дом купца Г.С. Клепикова» будет работать выставка «Подвижник отчего края», посвящённая 120-летию со дня рождения педагога-новатора, краеведа Аркадия Степановича Знаменского.
Для Сургута А. С. Знаменский был выдающимся просветителем. Его высокая образованность позволяла проявлять себя не только как прекрасного учителя- предметника, но и как краеведа, музыканта, историка.
В 1956 году было опубликовано учебное пособие А.С. Знаменского «Решение задач по алгебре и геометрии графическим способом».
За безупречную работу по воспитанию подрастающего поколения Аркадий Степанович был награждён почетными грамотами, медалью «За доблестный труд в годы Великой Отечественной войны» и орденом Трудового Красного знамени.
Выставка откроется 17 февраля. Посетить её можно будет по адресу: ул. Просвещения, 7, «Купеческая усадьба. Дом купца Г.С. Клепикова».
Телефоны для справок: 24-44-72, Овчинникова Наталья.
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