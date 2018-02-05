Сургутянка стала победителем XVII Международного конкурса творческих работ детей «Волшебное Рождество в северных странах»

Юная сургутянка Валерия Сметанина, написавшая сказку «Маленький оленёнок Ирви» стала победителем XVII Международного конкурса творческих работ детей и юношества «Волшебное Рождество в северных странах» в номинации «Рождественская история». Организатор конкурса - Детско-юношеская библиотека Республики Карелия (г. Петразаводск).

Одним из лауреатов конкурса стал и другой школьник из Сургута – Михаил Воробьёв, автор сказки «О доблестном Эква Пыгрисе, Прекрасном Муксуне и Волшебной Машине». На конкурс в Карелию работы ребят были посланы после их участия в литературном конкурсе «Рождество на 60-й параллели. Экологическая сказка», который проводился Центральной городской библиотекой им. А.С. Пушкина. Интересно, что по его итогам Валерия Сметанина, учащаяся естественно-научного лицея, и её сказка про оленёнка стали лишь третьими, в то время как Михаил Воробьёв, ученик этого же образовательного учреждения, со своей рождественской историей занял первое место.

«Волшебное Рождество в северных странах» – уникальный творческий конкурс, который проводится ежегодно в преддверии зимних праздников на протяжении вот уже семнадцати лет. В разные годы в нём принимали участие ребята из Швеции, Норвегии, Финляндии, Эстонии, Украины и разных регионов России. На этот раз свои работы представили учащиеся практически из всех районов Карелии, городов Архангельск, Сургут, Ессентуки (Ставропольский край) и Советск (Калининградская область).

Лучшие работы участников конкурса - сургутян можно посмотреть на сайте ЦБС: .