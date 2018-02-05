Жителей Сургута и гостей города приглашают на встречу "Сургутский острог: дата, место, границы..."

Сургутский краеведческий музей приглашает сургутян и гостей города на встречу "Сургутский острог: дата, место, границы...".
Встреча пройдет 15 февраля в 18:30 в рамках проекта "Авторский четверг". Директор музея Марина Селянина расскажет о результатах архивных и картографических исследований по истории возведения Сургута; об итогах археологических обследований района Энергетиков; об особенностях раскопок близ Мемориала Славы.
Адрес: ул. 30 лет Победы 21/2, Музейный центр. 2 этаж
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