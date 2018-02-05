​В Сургуте за январь месяц задержали 84 пьяных водителя

За январь 2018 года в Сургуте были задержаны 84 пьяных водителя, сообщает пресс-служба УМВД РФ по г. Сургуту.

57 из них отказались проходить медицинское освидетельствование. Такое нарушение предусматривает штраф в размере тридцати тысяч рублей и лишение прав на срок от полутора до двух лет.

При этом 23 водителя были привлечены за повторное вождение в нетрезвом состоянии. Подобное нарушение карается штрафом в размере от двухсот тысяч до трехсот тысяч рублей либо лишением свободы на срок до двух лет.