​Utair вошел в тройку самых популярных авиакомпаний для бизнеса

Utair вошел в тройку лидирующих авиакомпаний, которые пользовались наибольшим спросом у бизнес-путешественников в 2017 году по версии сервиса путешествий Onetwotrip.ru.

«Бизнес-путешественники — это более 30% пассажиропотока компании, поэтому Utair знает, насколько предприниматели и менеджеры ценят время, и помогает им максимально быстро добираться до места назначения. Все свои сервисы Utair формирует для экономии времени путешественника», — отметил президент авиакомпании Utair Павел Пермяков.

Utair входит в топ-5 российских авиаперевозчиков. Авиакомпания летает по 150 направлениям, более 60 из которых доступны только пассажирам Utair. В 2017 году пассажиропоток авиакомпании вырос на 9,6%, до 7,3 млн пассажиров, за счет увеличения загрузки и эффективного управления флотом.