​В Сургуте возобновил свою работу Клуб любителей скандинавской ходьбы

Окружной кардиологический диспансер возобновил работу клуба любителей скандинавской ходьбы. Он был создан на базе ОКД летом 2017 года.

Занятия скандинавской ходьбой планируется проводить каждое воскресенье. Объявления будут размещаться в группах ОКД в социальных сетях VKи Instagram. Ближайшая тренировка пройдет 11 февраля в 12.00 в парке «Нефтяник», сбор у Колеса обозрения.

Работники Центра, вооружившись специальными палками, совершали тренировки в парке «Кедровый лог». Люди в ярких майках, бодро марширующие по парку после рабочего дня, привлекали внимание прохожих и вскоре к медицинскому персоналу кардиодиспаснера стали присоединяться горожане.

«Мы много говорим о популяризации здорового образа жизни, но современному человеку необходимо предложить конкретный способ, как поддержать свой организм в тонусе, – комментирует врач-методист организационно-методического отдела, куратор клуба любителей скандинавской ходьбы в ОКД Нэля Гойнова. – Одним из таких методов можно считать скандинавскую ходьбу. Данный вид физической активности тренирует около 90% всех мышц тела, способствует более эффективному сжиганию калорий, чем при обычной ходьбе, улучшает работу сердца и легких, нормализует сон. Кроме очевидной пользы, скандинавская ходьбы – это еще и приятное времяпровождение. Прогулка на свежем воздухе поднимает настроение и дарит заряд бодрости. Приглашаем всех желающих!»

Для занятий не требуется специальная физическая подготовка, а вот экипировке следует уделить внимание. Идеальным будет сочетание одежды в 3 слоя: термобелье, флисовый костюм, куртка с ветрозащитным слоем. Выбирая обувь, рекомендуется отдавать предпочтение ботинкам со специальной противоскользящей подошвой, но обязательно – с гибкой, чтобы работали мышцы стоп.