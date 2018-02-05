​ЦИК завершил проверку в отношении четырех кандидатов на пост президента

Председателя Центральной избирательной комиссии (Цик) рассказал, что кандидатом в президенты будет зарегистрирован Владимир Путин. После проверки его подписей недействительными признаны 0,4 процента, сообщает «Интерфакс».

Также Цик зарегистрирует кандидатом на пост президента РФ Григория Явлинского. У него недействительными признаны 1,07 процента подписей, рассказал зампред Центризбиркома Николай Булаев.

По словам Булаева, помимо перечисленных, будут зарегистрированы Борис Титов и Сергей Бабурин. В подписях Титова обнаружено 4,35 процента брака, у Бабурина - 3,28 процента.

«Мы завершаем проверку еще по двум кандидатам подписных листов. Рассмотрение вопроса о их качестве будет завтра на рабочей группе. Решение о регистрации будет принято в четверг», – пояснил Булаев.