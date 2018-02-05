​В России появится новая торговая площадка с товарами до 600 рублей

Китайский онлайн-магазин AliExpress планирует создать новую торговую площадку в России, сообщает «РБК» со ссылкой на представителя китайского онлайн-ритейлера.

Площадка будет запущена под брендом «Лоукостер». На ней будут представлены товары стоимостью до 600 рублей

Новый бренд рассчитан в первую очередь на молодую аудиторию, в связи с этим изначально он будет запущен в мобильном приложении AliExpress.

Директор по развитию AliExpress в России и странах СНГ Марк Завадский пояснил, что бренд будет ориентирован на тех, кто еще никогда не делал покупки на площадках AliExpress.