​Более 100 авиарейсов задержаны в Москве из-за рекордного снегопада

В московских аэропортах из-за плохой погоды задержаны более 100 вылетов. Самолеты не укладываются в расписание.

«Ближе к утру снегопад возобновился, аэродромные службы вновь переведены в усиленный режим работы и возобновили активную фазу профилактических работ на аэродромах. Это провоцирует многочисленные краткосрочные задержки рейсов и сбои в расписании", - сообщил "Интерфаксу" источник в авиадиспетчерских службах московской зоны.

Отметим, что по данным «Яндекс.Расписание» сегодня из Сургута в Москву был отменен только один рейс.

Напомним, что прошедший снегопад в Москве стал самым мощным за всю историю метеонаблюдений: 3 и 4 февраля в городе были побиты рекорды осадков 1957 и 2013 годов. Высота сугробов в Москве достигла 55 см. Выпало 45 мм осадков, что составляет 125 процентов месячной нормы