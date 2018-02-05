Режиссер Кирилл Серебренников смонтировал фильм о Викторе Цое, не смотря на домашний арест, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на продюсера картины Илью Стюарта.

Производство фильма будет завершено весной 2018 года, а продажи прав на прокат ленты начнутся уже в середине февраля на Берлинском кинофестивале, добавил Стюарт.

«Несколько неснятых технических сцен удалось доснять по запискам режиссера и по ранее проведенным репетициям… И — самое важное для нас — фильм смонтирован самим режиссером», — рассказал Илья Стюарт.