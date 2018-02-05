​Компенсации за задержку авиарейсов могут увеличить в четыре раза

Размер компенсации пассажирам за задержку авиарейсов могут увеличить сразу в четыре раза, сообщает «Российская Газета».

Такие изменения в Воздушный кодекс подготовил Комитет Совета Федерации по экономической политике. Авторы инициативы уверены, что сейчас размер штрафных санкций не сопоставим со стоимостью перевозок, где цена на билет, скажем, из Москвы до Владивостока может доходить до 60 тысяч рублей.

Сейчас пассажиру могут компенсировать лишь 25 процентов от "штрафного" МРОТ, он равен 100 рублям, за каждый час задержки рейса. Например, задержался вылет на 8 часов, размер выплаты составит 200 рублей. Если законопроект примут, штраф за просрочку доставки пассажира, багажа или груза увеличат до 100 рублей за каждый час задержки, но не более 50 процентов стоимости перевозки.