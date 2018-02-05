​Путин получил список бизнесменов желающих вернуться в страну

Кандидат в президенты от Партии роста Борис Титов передал Владимиру Путину список бизнесменов, которые находятся в Великобритании и хотели бы вернуться в Россию, сообщают «РИА Новости».

«В нем более десяти имен, но не сотни», – заявил Титов. Он также подчеркнул, что список сформирован не окончательно. «Теперь это текущая работа. Она закончится, когда бизнес-омбудсмен будет не нужен», — уточнил он.

Титов не стал раскрывать имена бизнесменов, попавших в список, так как их дела "слишком чувствительны".