​Путин получил список бизнесменов желающих вернуться в страну

Кандидат в президенты от Партии роста Борис Титов передал Владимиру Путину список бизнесменов, которые находятся в Великобритании и хотели бы вернуться в Россию, сообщают «РИА Новости».
«В нем более десяти имен, но не сотни», – заявил Титов. Он также подчеркнул, что список сформирован не окончательно. «Теперь это текущая работа. Она закончится, когда бизнес-омбудсмен будет не нужен», — уточнил он.
Титов не стал раскрывать имена бизнесменов, попавших в список, так как их дела "слишком чувствительны".
Как поставить зубные импланты и не пожалеть об этом // стоматолог Андрей Ушаков, 9 февраля в 13.00