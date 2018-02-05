​10 февраля Югра примет участие во Всероссийском празднике спорта «Лыжня России»

Мероприятие запланировано к проведению в следующих муниципальных образованиях: Покачи, Лангепас, Октябрьский, Кондинский, Советский, Березовский, Белоярский, Нефтеюганский районы, Нижневартовск, Ханты-Мансийск, Нефтеюганск, Урай, Югорск, Сургут, Нягань, Радужный.

К участию в соревнованиях допускаются все желающие, независимо от возраста и уровня спортивной подготовки. Любителям предстоит пройти дистанцию в полтора километра, а профессионалам – от двух до пяти километров.

Центральный старт состоится 10 февраля в 13:00 в г. Ханты-Мансийске, на территории Центра зимних видов спорта имени А.В. Филипенко, ул. Спортивная, 24. Онлайн-регистрация на участие в массовом забеге Всероссийской массовой лыжной гонки «Лыжня России» идет уже сейчас.