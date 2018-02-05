МОК отказался допустить 15 спортсменов, которых оправдал CAS, до Олимпийских игр

Международный олимпийский комитет принял решение не выдавать приглашения на зимние Олимпийские игры 15-ти российским спортсменам, которые были оправданы спортивным арбитражным судом, сообщают «Ведомости» со ссылкой на сообщение МОК.

Такое решение было принято после собрания специальной группы, которая рассмотрела дела оправданных атлетов.

Ранее Олимпийский комитет России (ОКР) обратился в МОК с просьбой направить приглашения для участия в Олимпиаде-2018 скелетонистам Александру Третьякову, Елене Никитиной, Марии Орловой; участникам лыжных гонок Александру Легкову, Евгению Белову, Максиму Вылегжанину, Александру Бессмертных, Евгении Шаповаловой, Наталье Матвеевой; конькобежцам Ольге Фаткулиной, Александру Румянцеву, Артему Кузнецову и саночнице Татьяне Ивановой, а также тренерам по санному спорту Альберту Демченко и по скелетону Сергею Чудинову, напоминает ТАСС.