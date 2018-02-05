​Объявлен представитель губернатора Югры в Молодежной палате

Анна Колычева стала победителем отбора кандидата в представители губернатора Югры в Молодежной палате при окружной Думе шестого созыва. Теперь ей предстоит на общественных началах обеспечивать взаимодействие губернатора с Молодежным парламентом, исполнительными органами государственной власти, а также осуществлять иные функции в целях реализации прав и законных интересов молодежи автономного округа.

Напомним, что всего в отборе участвовали 13 человек. По итогам двух этапов и собеседования комиссия оставила лишь 3 кандидатов, в числе которых оказались Анна Колычева, Александр Колищук, Инна Маямсина. Молодым людям предложили принять участие в управленческих поединках и деловой игре, продемонстрировать свою коммуникабельность, умение быстро принимать решение, инициативность и активность.