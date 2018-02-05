США заподозрили Россию в замысле первой нанести ядерный удар

Министерство обороны США опубликовало в пятницу «Обзор ядерной политики» (Nuclear Posture Review), сообщают «Ведомости».

Документ был подготовлен по указу президента США Дональда Трампа. Он описывает направления развития ядерных вооружений США и стратегии их применения. В документе акцент сделан на необходимости модернизации стратегических ядерных сил (СЯС) в связи с тем, что большая часть существующего арсенала была развернута в 1980–1990-е гг. и ранее.

К оригиналу документа был приложен его краткий перевод на русский, французский, корейский, китайский и японский языки. В варианте подготовленном для России было подчеркнуто, что «США не хотят считать ни Россию, ни Китай своими противниками и стараются поддерживать стабильные отношения с обеими странами». Однако Вашингтон озабочен тем, что Москва все в большей степени полагается на ядерное оружие и считает, что, использовав первыми ядерное оружие можно получить определенные преимущества перед США и их союзниками.

Обзор вызвал резкую критику со стороны МИД России, где его назвали конфронтационным. МИД РФ напомнил, что российская военная доктрина ограничивает возможность использования ядерного оружия «двумя, прямо скажем, гипотетическими сугубо оборонительными сценариями»: в ответ на агрессию против России или ее союзников с использованием оружия массового уничтожения и в ответ на неядерное нападение, «когда под угрозу было бы поставлено само существование нашего государства».