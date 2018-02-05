На "Лыжне России — 2018" разыграют планшет

В рамках ежегодной Всероссийской массовой лыжной гонки «Лыжня России», которая пройдет в Центре зимних видов спорта имени А. В. Филипенко 10 февраля 2018 года, состоится розыгрыш призов среди всех участников гонки.

Для того, чтобы принять участие в розыгрыше, вам необходимо зарегистрироваться на гонку, получить майку участника и выйти на дистанцию. На выдаче маек со стартовыми номерами будет расположен лототрон, в который необходимо опустить специальный купон с указанием своего стартового номера.

Победители лотереи определятся по завершению мероприятия случайным образом — организаторы вытянут из лотерейного барабана купоны самых удачливых участников. Главный приз лотереи — планшет.

Обращаем ваше внимание на то, что розыгрыш состоится сразу после церемонии награждения победителей и призеров спортивных и массового забегов.

Помимо спортивных состязаний гостей и участников мероприятия ждет интересная развлекательная программа, конкурсы, выступление творческих коллективов города и многое другое. В рамках массового старта будет организован костюмированный забег, поэтому желающим получить от мероприятия не только заряд позитивных эмоций и бодрости, но и призы организаторов и спонсоров, стоит задуматься о том, в каком образе выйти на лыжню.

Кроме развлечений на открытом воздухе маленьких участников мероприятия ждет специально оборудованная для них детская зона в помещении VIP-трибуны биатлонного центра, где будет организована бумажная дискотека с аниматорами в костюмах известных мультгероев.

Также на мониторах Центра зимних видах спорта им. А.В. Филипенко в прямом эфире будет транслироваться инстаграм-лента мероприятия. Все фотографии с хэштегом #Лыжня2018хм появятся на больших экранах, а авторы самых позитивных и интересных фото будут награждены подарками.

Зарегистрироваться в массовом забеге можно уже сейчас, пройдя по следующей ссылке. К участию в гонке допускаются все желающие независимо от возраста и уровня спортивной подготовки.



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