Сборная России по хоккею с мячом в 11 раз стала чемпионом мира

Сборная России в 11-й раз стала чемпионом мира по хоккею с мячом (бенди), обыграв команду Швеции со счетом 5:4, сообщают «Известия».

Хет-трик оформил Алмаз Миргазов. Также по одному мячу забили Ишкельдин и Джусоев.

Матч прошел в Хабаровске на арене «Ерофей».

Отметим, что за всю историю чемпионатов мира по бенди — с 1957-го, лишь десять раз в финал турнира попадал кто-то другой, помимо сборных России (СССР) и Швеции.