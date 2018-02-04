​В Ханты-Мансийске установили бюст Георгия Жукова

В музее природы и человека Ханты-Мансийска открыли памятник-бюст маршалу Георгию Жукову в рамках мероприятия, посвященного празднованию 75-летия разгрома советскими войсками немецко-фашистских войск в Сталинградской битве.
Автор композиции — скульптор, академик Российской Академии Художеств, лауреат всероссийских и международных конкурсов по монументальному искусству, член Московского Союза Художников и Международного совета музеев (ICOFOM) от России, член Fondation Taylor (Paris 2016) Андрей Тыртышников.
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