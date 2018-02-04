​В Югре поймали особо опасного преступника

Полицейские Советского района при силовой поддержке «ГРОМ» на территории районного центра задержали особо опасного преступника – Захария Незальзева 1973 года рождения, который был ранее объявлен в розыск.
В мае 2013 года мужчина был объявлен в федеральный розыск за хранение и сбыт наркотиков. Скрываясь от полицейских, в октябре 2014 года в туристическом поселке Кондинского района он причинил местному жителю тяжкий вред здоровью, применив огнестрельное оружие. А в октябре 2017 года, находясь на одной из заимок, расположенных на территории Кондинского района, он совершил убийство нескольких человек.
Теперь преступнику грозит лишение свободы на срок до 20 лет.
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