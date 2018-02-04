Югра вышла в финал всероссийского конкурса лучших практик и инициатив социально-экономического развития

Практика Югры вышла в финал всероссийского конкурса лучших практик и инициатив социально-экономического развития субъектов РФ, который проводит Агентство стратегических инициатив. Об этом сообщает пресс-служба региона.

Отмечается, что это управленческая практика по привлечению негосударственных поставщиков в сферу соцобслуживания югорчан в номинации «Создание условий, направленных на рост экономического потенциала региона».

Всего на конкурс поступило 535 заявок из 77 субъектов страны, после отсева за победу в семи номинациях поборется 21 практика, в том числе и из Югры.

Уже 15 февраля будут известны итоги конкурса.