Югра вышла в финал всероссийского конкурса лучших практик и инициатив социально-экономического развития

Практика Югры вышла в финал всероссийского конкурса лучших практик и инициатив социально-экономического развития субъектов РФ, который проводит Агентство стратегических инициатив. Об этом сообщает пресс-служба региона.
Отмечается, что это управленческая практика по привлечению негосударственных поставщиков в сферу соцобслуживания югорчан в номинации «Создание условий, направленных на рост экономического потенциала региона».
Всего на конкурс поступило 535 заявок из 77 субъектов страны, после отсева за победу в семи номинациях поборется 21 практика, в том числе и из Югры.
Уже 15 февраля будут известны итоги конкурса.
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