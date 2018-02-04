​Югорчан приглашают принять участие в «Звезде спасения»

Югорчан приглашают принять участие во всероссийском героико-патриотическом фестивале детского и юношеского творчества «Звезда Спасения».

Основная цель мероприятия — воспитывать у молодого поколения чувство патриотизма на современных примерах героизма, а также популяризировать такие профессии, как спасатель и пожарный.

Принять участие в фестивале могут учащиеся образовательных учреждений в возрасте от 7 до 18 лет. Заявки на первый этап конкурса принимаются до 15 марта в адрес Главного управления МЧС России по субъекту РФ по месту жительства.

Подведение итогов состоится 19 мая текущего года.