Предприниматели смогут компенсировать часть расходов после приобретения новой ККТ

С 1 января этого года вступил в силу федеральный закон, который касается введенного в текущем году нового порядка применения контрольно-кассовой техники.

Для индивидуальных предпринимателей, применяющих патентную систему налогообложения или уплачивающих единый налог на вмененный доход, законом установлена возможность уменьшить сумму исчисленного налога на сумму расходов по приобретению контрольно-кассовой техники в размере не более 18 тысяч. рублей на каждую единицу ККТ.

При этом необходимо отметить, что данная контрольно-кассовая техника должна быть зарегистрирована в налоговых органах в срок, установленный для перехода на новый порядок.