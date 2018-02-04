​В Сургутском районе возможно появится новый туристический маршрут

Как отмечается на сайте муниципалитета, его уже проложили путешественники из Нижневартовска — они в качестве эксперимента за день преодолели расстояние в 260 км на снегоходах.

25 туристов, выехав из Нижневартовска, проследовали по течению Оби и, преодолевая различные препятствия, добрались до точки назначения — Локосово. Таким образом путешественники доказали жизнеспособность и безопасность пути.

Специалисты туристско-информационного центра Сургутского района и МУК «Барсова Гора» отмечают, что в перспективе вновь проложенный маршрут может стать одним из официальных — в ближайшее время будут проработаны все технические и организационные вопросы.