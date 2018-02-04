​Кого чаще всего кусают собаки?

Научные сотрудники Ливерпульского университета выяснили, что собаки чаще всего кусают эмоционально нестабильных людей, сообщает издание Journal of Epidemiology & Community Health.

В своем исследовании они проанализировали данные 694 добровольцев. Как оказалось, чаще всего жертвами нападений собак становятся люди, испытывающие рядом с ними тревогу. Чем лучше был показатель по шкале «эмоциональной стабильности», тем меньше был шанс, что респондентов когда-либо кусали собаки.