​График отключения горячей воды летом в Сургуте

График отключения горячей воды на предстоящий летний период уже опубликован на сайте администрации города. Отмечается, что поэтапно воду в разных районах города будут отключать с 1 июня и по 19 августа. Отметим, что порядок нумерации домов в списках не сохранен.

С 01.06.2018 по 14.06.2018

Поселок Юность

ул. Саянская 1 а, 1в, 1д, 2в, 3, 3а, 5, 5а, 4а, 6, 6а, 8, 12, 20

ул. Тр.Строителей 1, 5, 11, 13, 15, 19

ул. Шушенская 1а, 4, 6, 8, 9, 10, 11, 13, 14, 15, 20а, 24, 24а, 26а

С 05.06.2018 по 18.06.2018

ул. Энтузиастов 1, 3, 19, 4, 42, 44, 43А, 17, 25, 37, 39, 45, 41, 6, 8, 40, 52 (бл. Б,В), 47, 51, 53, 55, 59, 61, 63, 67, 69

ул. Восход 2, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21

пр. Молодежный 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 11

пр. Набережный 2, 4, 4б, 4в, 12, 20, 24, 26, 46, 48, 50, 51, 53, 54, 38, 38/1, 40, 42, 44, 43, 45, 44/1, 44/2, 6, 8,10,12/1, 14, 64, 66, 68, 70, 72, 74, 76, 76/1, 78, 80

ул. Артема 2, 4, 6, 8, 10, 11, 12, 14, 16, 1, 3, 5, 11, 13, 22, 22а, 24, 28, 30, 32, 34, 36, 38

ул. М.Поливановой 1, 2, 3, 4, 5, 7, 9, 10, 11, 12, 13

ул. 60 лет Октября 2, 3, 20, 14, 4, 6, 8, 10,12, 18

ул. Губкина 14, 16, 18, 15, 17, 21, 23, 3, 5, 7, 9, 11

ул. Нефтяников 29А, 3, 5, 6, 7а, 9а, 10, 11, 11а, 12, 12а, 13, 14, 16, 17, 18, 19, 21, 23, 25, 27, 2, 4/1, 6/1, 8/1, 10/1

ул. Кукуевицкого 5/3, 7, 9, 9/1, 15/3, 20, 10, 10/1, 10/2, 12, 12/1, 12/2,14/1, 8/1, 10/4, 10/5

ул. Ленинградская 10а, 15, 17, 1, 3, 4, 5, 7

пр. Дзержинского 6/1, 6/2, 8, 8а , 8б, 10, 12, 14 а, 14б, 14в, 18, 24, 16в, 2, 2/1, 4, 4/1, 6, 16а, 16б

ул. Магистральная 10, 22, 22а, 24, 26, 28

пр. Ленина 45 а,б,в,г, 59, 61, 61/1, 61/2, 65, 65/1, 65/2, 65/3, 67/4, 67, 67/1, 67/2, 67/3, 69, 75/2, 73

ул. И. Киртбая 5/2, 5/1, 7, 9, 9/1 ,13 ,13/1, 17, 18, 19/1, 19/2, 19/3, 20, 21, 21/1, 21/2, 25

ул. Ф. Показаньева 4, 6, 10, 10/1, 12

С 13.06.2018 по 24.06.2018

ул. Билецкого 7, 12, 12/1, 14, 2, 4, 6

ул. Крылова 36, 38, 47/2, 53/3, 53/4, 26, 30, 32

ул. Усольцева 19, 25, 15, 26, 30

Югорский тракт 4

Тюменский тракт 2, 4, 6/1, 8, 10

С 15.06.2018 по 28.06.2018

Поселок Лунный

ул. Аэрофлотская 13, 15, 17, 18/2, 21

ул. Энергостроителей 2

пр. Лунный 1

С 21.06.2018 по 04.07.2018

ул. Просвещения 25, 27, 29, 29/1, 33, 35, 37, 39, 41, 13, 15, 17, 52, 54, 43, 45, 47,49, 42а, 42б, 42в, 44, 46, 48

ул. Гагарина 12, 14, 24 (А, Б, В),26, 4, 6, 8 (А, Б, В),10, 30, 32, 34

ул. Энергетиков 1, 1/1, 3, 3/2, 3/1, 5, 15, 17, 19, 21, 23, 25, 29, 7, 7/1, 9, 11, 11/1, 13, 6, 16, 16а, 18, 26, 26/1, 10, 33, 31, 35, 37, 39, 41, 43, 45, 53, 55

ул. Энгельса 7, 9

ул. Республики 72, 74, 76, 65, 67, 69, 71, 75/5, 73а, 81, 83, 90, 92, 82, 84, 86, 88, 70, 80

пр. Советов 3

пр. Набережный 3

ул. Декабристов 2, 9, 13, 15, 1, 3, 5, 7, 7/1, 7/2, 6, 12, 12/1, 14

пр. Ленина 35, 35/1, 37, 37/1, 37/2, 39, 39/1, 41, 43

ул. Майская 4, 6, 8, 6/2, 20, 22, 24, 1, 3, 5, 7, 13/1, 13/2, 10, 14

пр. Дзержинского 9/1, 9/2, 13, 13/1, 15, 1, 3/2, 3/3, 3а, 3б, 7/1, 7/2, 7/3

С 07.07.2018 по 20.07.2018

ул. Университетская 25а, 25/1, 25/2, 21, 23/1, 23/2, 23/3, 23/4, 27, 23, 23/5, 19, 5, 31, 29, 29/2, 3, 7, 9, 11

пр. Пролетарский 2а, 4/2, 2, 2/1, 1, 3/1, 7/1, 5

ул. 50 лет ВЛКСМ 6а, 6б, 8 ,10, 2, 2/1, 4, 4/1, 2/2, 3, 5, 5а, 7, 9, 11, 11а, 13

пр. Ленина 8, 16/1, 16/2, 18/1, 18/2, 20, 20/1, 22, 24, 24/1,24/3, 26, 16, 1, 34, 36, 28, 30, 32, 13, 15, 11, 19, 23, 25, 27, 29, 33, 38, 40, 42, 46, 52, 50, 54,56, 58, 62, 66, 66/1, 68, 70, 70/1, 72, 74, 49, 51, 53, 55

ул. Островского 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 18, 20, 22, 24, 26, 26/1, 28, 30, 30а, 32, 34, 38, 40, 42, 44, 46, 3, 5, 11, 11б, 9, 9/1, 19, 21, 21/1, 21а, 17, 29

ул. Студенческая 7, 14, 16, 11, 13, 17, 19, 21

пр. Мира 24, 26а, 28, 30, 30/1, 32, 32/1, 32/2, 34а, 34/1, 36, 36/1, 36/2, 35, 35/1, 35/2, 35/3, 37, 37/1, 37/2, 39, 31, 33, 1, 1/1, 3, 44, 40, 6, 8, 4, 4/1, 10, 12, 14, 16, 20, 19, 23/1, 5, 5/1, 7, 7/1, 7/2, 9, 9/1, 11, 11/1, 13, 15, 17, 49, 51, 53, 55, 55/1, 55/2

ул. Пушкина 1, 3, 5, 7, 15, 18, 17, 19, 21, 23, 25, 25а, 27, 29, 33, 8, 8/1, 8/2, 8/3, 16, 22, 24, 4, 14, 14/1,18/1

ул. Маяковского 27/1, 16, 18, 7, 9, 9/1, 9/2, 11, 10, 28, 30, 32, 34, 20, 20/1, 22, 24, 26, 27, 37, 39, 45, 45/1, 47, 47/1, 49, 49/1, 33/2

ул. Дружбы 14, 15, 3, 5, 6, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 17

ул. 30 лет Победы 13, 1, 1а, 3, 3а, 5, 9, 9а, 11, 24, 28, 44/1, 44/2, 44/3, 44/4, 46/1, 52/1, 56/2, 10, 50, 54, 56/1, 62, 64, 60, 60/1, 37/1, 37/2, 37/3, 37/4, 43/1, 43/2, 43, 45, 39, 41/1, 41/2, 41, 37

ул. Береговая 72

ул. Парковая 18, 19/2, 19/1, 20, 22, 26

ул. Рабочая 45, 47, 31,31/1,31/2, 31а, 41(мкр. 19)

ул. Северная 71,

ул. Сибирская 14/1, 15/1,16/1, 18/1, 11а, 11б, 15

ул. Юности 6, 7, 13, 15, 17, 17/1, 19

ул. Свободы 2, 4, 8, 10, 12

ул. Бажова 2б, 2в, 3/1, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 19, 21, 23, 20, 22, 24, 29, 31, 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17

ул. Бахилова 1, 2, 3, 4, 6, 8, 9а, 11

ул. Лермонтова 2, 4, 4/1, 4/2, 6, 6/2, 6/3, 10, 12, 11, 11/1, 11/2, 11/3, 11/4, 13, 13/1,13/2, 1/1, 3, 5, 5/1, 5/2, 7, 7/1, 7/2

ул. Профсоюзов 40, 42, 38, 32, 34, 34/1, 36, 16, 18, 18/1, 18/2, 22, 24, 24/1, 26, 28, 12, 12/1, 12/2, 14/1, 14, 50

ул. Б. Писателей 2, 21, 21/1, 15

ул. Чехова 1, 3, 5, 5/1, 7 блок А, 9, 14/1, 14/2, 14/3, 14/4, 20, 4/1, 4/2, 4/3, 6, 7 блок Б, 8, 10, 10/1,12

ул. Кукуевицкого 2, 4, 6/3

ул. Магистральная 32, 34, 36

ул. Каролинского 9, 15, 13, 13/1, 12, 10 ,8, 14, 14/1, 14/2

ул. Быстринская 18, 18/1, 18/2, 18/3, 20/2, 22, 22/1, 24/1, 24/2, 20/1, 20/3, 20, 2, 4, 6, 10, 8, 8/1, 12,

ул. Генерала Иванова 3, 3/2, 5, 5/1, 7/1,7

ул. И. Захарова 27, 27/1, 23, 9, 11, 13,13/1, 19, 20

С 16.07.2018 по 29.07.2018

пос. Дорожный

С 24.07.2018 по 06.08.2018

ул. Привокзальная 10, 2, 4, 4а, 4б, 6, 22, 24, 26, 28, 16, 16/1, 16/2, 16/3, 18,18/1, 18/2, 20/1, 18/4, 18/3

ул. Грибоедова 1, 3, 5, 7, 9, 10, 11, 13, 2/1, 4, 4/1, 4/2, 8, 8/1, 8/2, 8/3, 8/4

ул. Мечникова 2, 4, 6, 8, 9, 11, 13

ул. Крылова 13, 15, 17, 5, 7/1, 7/2, 7, 39/1, 43/1, 41/1, 19, 21, 23, 25, 27, 29, 35, 37, 39, 41, 43, 45, 47, 49

ул. Толстого 20а, 16, 18, 22, 24, 26, 28, 30

ул. Мелик–Карамова 60, 62, 64, 66, 68, 70, 72, 74, 74А, 74Б, 76, 76а, 76б, 76в, 78, 25, 25/1, 25/2, 90, 92, 4, 4/1, 4/2, 4/3, 39, 41, 43, 45, 45/1,45/2, 47, 47/2, 47/1, 20, 24, 28/1, 28/2, 28/3, 41 корпус 1, 40 корпус 2

пр. Комсомольский 48, 50, 20/1, 20, 15, 6, 6/1, 12, 12/1 ,14/1, 14/3, 14/4, 14/6, 17, 19, 21, 21/1, 31, КПД 304,3 бл.А, 9, 11, 13, 25, 27, 27/1, 36, 38, 40, 42, 44, 44/1, 44/2, 46

ул. Федорова 59,61,65,67, 69, 5, 5/1, 5/2

ул. Московская 32А, 34, 34/1, 34А, 34б

пр. Пролетарский 8, 8/1, 8/2,10, 10/1, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 30/1, 12, 14, 18, 10/2, 10/3, 32, 35, 39

ул. Геологическая 13/1, 15, 17, 19, 21, 15/1, 18, 18/1, 22, 22/1, 24

ул. И. Кайдалова 28/1, 28, 30

ул. Первопроходцев 1, 2, 4, 7/1, 8, 9, 10, 11, 11/1, 11/2, 13, 14, 14/1, 15/1, 18

ул. Югорская 3, 12/4, 18, 20, 22, 24, 1, 1/2, 1/1, 5, 5/1, 5/2, 5/3, 5/4, 34, 30/1, 30/2, 32, 32/1, 38, 38/1, 40, 40/1, 42, 42/1, 7, 9, 13, 15, 17

ул. Озерная 22, 19/1, 29,

ул. Зеленая 40

ул. Ф.Салманова 2, 4

ул. И. Захарова 2, 4, 2/1, 10, 10/1, 12, 12/1

пр. Взлетный 2, 4/1, 11, 1, 4, 5, 5/1, 7

ул. Мунарева 2, 4

ул. Нагорная 3, 7, 9, 11, 13, 15

п.ПСО 34

ул. Университеская 39, 41, 31

ул. И. Каролинского 16, 9

Поселок Кедровый – 2. жилые дома:3, 7, 9, 10, 13, 14, 15

Поселок Финский. ул. Загородная 1, 3

С 06.08.2018 по 19.08.2018

ул. Трубная 5/1, 5/2, 5/3