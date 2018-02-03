В Югре стартовал региональный этап всероссийского конкурса «Моя страна - моя Россия»

Со 2 февраля по 20 марта в Югре стартовал региональный этап Пятнадцатого юбилейного Всероссийского конкурса молодежных авторских проектов и проектов в сфере образования, направленных на социально-экономическое развитие российских территорий «Моя страна — моя Россия».

Конкурс проводится для привлечения молодежи к участию в развитии российских регионов, городов и сел: разработке и реализации проектов, направленных на развитие экономики и социальной сферы, совершенствование системы управления российских территорий; а также как один из механизмов подготовки кадрового резерва для органов государственной власти и местного самоуправления, реального сектора экономики и научно-педагогической сферы.