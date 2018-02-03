Россияне при оценке работодателей в первую очередь смотрят на их готовность платить высокую зарплату

Аналитический центр НАФИ провел исследование, согласно которому самым важным при оценке работодателя является его готовность платить высокую зарплату. Об этом заявили 77 процентов россиян.

На втором месте — хороший социальный пакет (62 процента), затем стабильность компании (58 процентов) и карьерный рост (39 процентов). Немаловажными являются и дружеские отношения в коллективе — заявили 36 процентов опрошенных. Меньше всего россияне обращают внимания на развитую корпоративную культуру (10 процентов).